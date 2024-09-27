Юлия Стародубцева сенсационно вышла в третий круг WTA 1000 в Пекине

Продолжаются соревнования China Open в Пекине. Во втором круге украинка Юлия Стародубцева соревновалась с 27-сейной на этом турнире Катержиной Синяковой.

Наша спортсменка сумела сотворить сенсацию и переиграть чешскую теннисистку в двух сетах - 6:2, 6:2. Украинка в течение поединка выполнила две подачи на вылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла 6 из 9 брейкпойнтов. В целом матч длился 1 час и 38 минут. Стоит отметить, что 24-летняя спортсменка снова обновила свой собственный рекорд и впервые в карьере будет соревноваться в третьем раунде турнира WTA 1000.

Добавим, что следующей соперницей Юлии Стародубцевой на этом турнире будет победительница пары Кэролайн Долхайд/Элина Аванесян.