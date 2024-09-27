Надежда Киченок в парном разряде с Мию Като вышла во второй круг WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като начали свой путь на турнире China Open в женском парном разряде. В первом круге они встречались с китайско-бельгийской парой Чжан Шуай/Элизе Мертенс.

Украинско-японский дуэт сумел переиграть соперниц в двух сетах - 3:6, 3:6. Во время встречи Надежда Киченок вместе с Мию Като не выполнили ни одной подачи на вылет, допустили одну двойную ошибку и выиграли 5 из 7 брейкпойнтов. В целом матч длился 1 час и 13 минут.

Добавим, что в парном разряде также будет соревноваться сестра Надежды, Людмила Киченок, которая завтра в первом круге вместе с Мартой Костюк встретится с чешско-американским дуэтом Катержиной Синяковой/Тейлор Таунсенд.