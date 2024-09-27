Стародубцева: Мой план сегодня хорошо сработал и помог мне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала свою победу в матче второго круга на турнире WTA 1000 в Пекине.

Напомним, что в матче второго круга она обыграла 37-ю ракетку мира Катержину Синякову.



О победе над Катержиной Синяковой и отличии этого матча от их поединка в Берлине

- Если сравнивать с нашим поединком в Берлине, то сегодня все летело в правильную сторону (смеется). Сегодня я строила розыгрыш больше через ее правую руку. В Берлине, я больше переводила ей под лево, чем в этот раз. Так что думаю это план сегодня хорошо сработал и помог мне. Были ли советы от Леси Цуренко по матчу? Играть все под право (смеется). И мой тренер также подтвердил это на сто процентов.



В целом поединок не был легким, несмотря на счет. На 3-2 во втором сете у нас был такой затяжной гейм, что если бы я его проиграла, то еще неизвестно, в какую сторону пошел бы матч. Она немного негативно реагировала на свои ошибки, что конечно ей не помогало.



Получилось ли у меня быть полностью сфокусированной на игре? Честно говоря, всегда есть всякие моменты во время игры, особенно когда подаешь на сет или на матч, когда в голову лезут мысли о том, что сейчас ты можешь выиграть этот сет или это матч и ты стараешься отталкивать эти мысли подальше, но тем не менее свои несколько сетболов я не реализовала, как и первый матчбол (смеется). То есть нервы есть всегда.



О потенциальной сопернице в следующем матче (американка Каролайн Доулхайд или Элина Аванесян из Армении)

- С Доулхайд я играла дважды в прошлом году на ITF, один раз в финале. Оба раза проиграла в борьбе. Но думаю, что в этом году я совершенно другой игрок, наверное также, как и она. Что касается Аванесян, то я ни разу не видела, как она играет, но я видела, что у нее хорошие результаты в этом году. Так что посмотрим.



Об игровых условиях в Пекине

- Здесь обыкновенный хардовый корт, не сильно быстрый, не сильно медленный. Ничего необычного, мне нравится. Думаю чем-то похож на Australian Open. Если говорить о погоде, то когда я только приехала, то было очень влажно и очень жарко, потом прошел дождь и на этой неделе такая идеальная температура для игры в теннис, примерно 24 градуса. Не сильно ветрено, погода просто отличная.