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Марта Костюк выбывает из турнира WTA-1000 в Пекине в одиночном разряде
Украинка не смогла завладеть инициативой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк покидает турнир WTA 1000 в Китае в одиночном разряде.
Пекин, Китай. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 14) - Кэти Волынец (США) 5:7, 3:6
Костюк хорошо стартовала и смогла выйти вперед 4:2, но после проиграла 5 геймов, при этом выиграв лишь один. Во второй партии украинка просто отдала инициативу сопернице и таким образом потерпела поражение.
Теперь Марта Костюк сыграет в парном разряде вместе с Людмилой Киченок 28 сентября.
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