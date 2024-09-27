Джессика Пегула вышла в 1/16 финала турнира в Пекине

Состоялся матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах обыграла Диан Парри из Франции (№ 53 WTA).

Пекин. Второй круг

Джессика Пегула — Диан Парри 6:1, 7:6 (7:4)

Матч продолжался 1 час 36 минут. Спортсменки сделали по пять эйсов и допустили по три двойные ошибки. Американская теннисистка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Парри один выигранный брейк-пойнт из четырёх.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Пегула встретится с теннисисткой без флага Вероникой Кудерметовой.