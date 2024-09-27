Пекин. Наоми Осака сыграет в третьем круге соревнований

Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 73-я ракетка мира Наоми Осака обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (32-я в рейтинге WTA).

Пекин. Второй круг

Наоми Осака — Юлия Путинцева 3:6, 6:4, 6:2

Матч продолжался 1 час 48 минут. Японская теннисистка шесть раз подала навылет, также сделала две двойные ошибки и выиграла пять брейк-пойнтов из семи. Путинцева выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Соперницей Осаки в 1/16 финала соревнований в Пекине станет 60-я ракетка мира Кэти Волынец из США.