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Пекин. Наоми Осака сыграет в третьем круге соревнований
Японка провела отличный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 73-я ракетка мира Наоми Осака обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (32-я в рейтинге WTA).
Пекин. Второй круг
Наоми Осака — Юлия Путинцева 3:6, 6:4, 6:2
Матч продолжался 1 час 48 минут. Японская теннисистка шесть раз подала навылет, также сделала две двойные ошибки и выиграла пять брейк-пойнтов из семи. Путинцева выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.
Соперницей Осаки в 1/16 финала соревнований в Пекине станет 60-я ракетка мира Кэти Волынец из США.
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