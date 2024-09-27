  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас раскритиковал суддейство на турнире в Пекине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас раскритиковал суддейство на турнире в Пекине

Теннис

Испанский теннисист недоволен количеством предупреждений на свой адрес

Карлос Алькарас раскритиковал суддейство на турнире в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас разозлился во время матча на старте турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай).

Во время подачи на первый сет, он получил второе предупреждение за превышение времени подачи. В первый раз он уже ярко отреагировал на это: "Ни на что не хватает времени". Во второй раз испанец начал злиться и направился прямо к судейскому креслу.

"Я не могу так играть в теннис, это не теннис. Это что такое?.. В моей жизни мне никогда не давали столько предупреждений", — обратился Алькарас к судье.

Отметим, что публика, присутствующая на трибунах, поддержала испанского теннисиста аплодисментами.

По теме
yellow-arrow
Пекин. Наоми Осака сыграет в третьем круге соревнований
yellow-arrow
Джессика Пегула вышла в 1/16 финала турнира в Пекине
yellow-arrow
Марта Костюк выбывает из турнира WTA-1000 в Пекине в одиночном разряде
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости