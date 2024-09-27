Карлос Алькарас раскритиковал суддейство на турнире в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас разозлился во время матча на старте турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай).

Во время подачи на первый сет, он получил второе предупреждение за превышение времени подачи. В первый раз он уже ярко отреагировал на это: "Ни на что не хватает времени". Во второй раз испанец начал злиться и направился прямо к судейскому креслу.

"Я не могу так играть в теннис, это не теннис. Это что такое?.. В моей жизни мне никогда не давали столько предупреждений", — обратился Алькарас к судье.

Отметим, что публика, присутствующая на трибунах, поддержала испанского теннисиста аплодисментами.