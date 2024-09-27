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Карлос Алькарас раскритиковал суддейство на турнире в Пекине
Испанский теннисист недоволен количеством предупреждений на свой адрес
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас разозлился во время матча на старте турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай).
Во время подачи на первый сет, он получил второе предупреждение за превышение времени подачи. В первый раз он уже ярко отреагировал на это: "Ни на что не хватает времени". Во второй раз испанец начал злиться и направился прямо к судейскому креслу.
"Я не могу так играть в теннис, это не теннис. Это что такое?.. В моей жизни мне никогда не давали столько предупреждений", — обратился Алькарас к судье.
Отметим, что публика, присутствующая на трибунах, поддержала испанского теннисиста аплодисментами.
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