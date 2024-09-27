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Джессика Пегула вышла на второе место по количеству побед на харде с 2020 года
Американка по этому показателю уступает только Иге Швёнтек
firstorderhistorians.com
Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала второй теннисисткой после лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек по количеству побед на хардовом покрытии с начала сезона 2020 года. Американка одержала 135 побед, полька — 147.
Отметим, что в это числа входят и победы на командных турнирах.
Ранее Пегула обыграла Диан Парри из Франции во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине — 6:1, 7:6 (7:4).
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