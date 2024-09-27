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Джессика Пегула вышла на второе место по количеству побед на харде с 2020 года

Теннис

Американка по этому показателю уступает только Иге Швёнтек

Джессика Пегула вышла на второе место по количеству побед на харде с 2020 года

firstorderhistorians.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала второй теннисисткой после лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек по количеству побед на хардовом покрытии с начала сезона 2020 года. Американка одержала 135 побед, полька — 147.

Отметим, что в это числа входят и победы на командных турнирах.

Ранее Пегула обыграла Диан Парри из Франции во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине — 6:1, 7:6 (7:4).

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