Кори Гауфф одержала уверенную победу и вышла в третий круг турнира в Пекине

В пятницу, 27 сентября состоялся матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в двух сетах обыграла Клару Бюрель из Франции (56-я в рейтинге WTA).

Пекин. Второй круг

Кори Гауфф — Клара Бюрель 7:5, 6:3

Матч продолжался 1 час 40 минут. Американская теннисистка не смогла выполнить ни одного эйса, но допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнта из 17 заработанных. На счету Бюрель три выигранных брейк-пойнта из пяти, один эйс и три двойные ошибки.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Гауфф встретится с 34-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер.