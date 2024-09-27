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Карлос Алькарас: Три двойные ошибки Паррикара в начале второго сета мне помогли

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Испанец подвел итоги встречи

Карлос Алькарас: Три двойные ошибки Паррикара в начале второго сета мне помогли

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свой конфликт с судьей в матче с французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

"Когда отыграл три брейк-пойнта и наконец выиграл сет, для меня это было очень важно. Я был зол на то, что произошло, потому что чувствовал, что у меня нет времени между розыгрышами, мне нужно бежать, и у меня нет времени, чтобы дышать или отдыхать. У меня не было времени взять полотенце и выполнить свою процедуру. Это меня разозлило. Он допустил три двойные ошибки в начале второго сета, что мне помогло. Пришлось быть очень сконцентрированным", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Встреча Алькараса и Перрикара завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу испанца.

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