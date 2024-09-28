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Костюк: Плохой день на работе, но удивительная жизнь. Фото

Теннис

Так чемпионами не становятся

Костюк: Плохой день на работе, но удивительная жизнь. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась своими эмоциями после вылета в первом круге турнира серии WTA1000 в Пекине. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Трудный день на работе, но удивительная жизнь. Так благодарна своей семье и команде за то, что они были моей величайшей поддержкой. Готова закончить год сильной и готова к некоторым парным матчам с Людой Киченок"

Напомним, что ранее Магучих поделилась с поклонниками видео нового стиля.

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