Костюк: Плохой день на работе, но удивительная жизнь. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась своими эмоциями после вылета в первом круге турнира серии WTA1000 в Пекине. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Трудный день на работе, но удивительная жизнь. Так благодарна своей семье и команде за то, что они были моей величайшей поддержкой. Готова закончить год сильной и готова к некоторым парным матчам с Людой Киченок"