Алькарас поругался с судьей во время матча 1/16 финала Пекина. Видео

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас поругался с главным судьей поединка 1/16 финала турнира серии АТР1000 в Пекине (Китай).

В одном из моментов матча против француза Джованни Мпечи Перикара (АТР №51) "Карлито" остался недоволен тем, как рефери засчитал ему нарушение (к тому времени уже второе) за затяжку времени на сет-боле.

???? Carlos Alcaraz had words with the umpire after being handed a time violation on set point.#ChinaOpen pic.twitter.com/srHK1ks20M — Eurosport (@eurosport) September 27, 2024

Комментарий Алькараса:

"Учитывая его мощную подачу, мне все равно удалось принять многие, но брейк-пойнт был только один. Когда я отыгрывался с 0:40, то понимал, что каждый гейм на приеме будет очень трудным. Так что отыграть три брейк-пойнта и взять первый сет для меня было крайне важно.

Конечно, я немного разозлился из-за таймера, потому что ничего не успевал. У меня не было времени отдохнуть или отдышаться – между розыгрышами приходилось бегать. Допустим, если я брал очко у сетки, у меня не было времени подойти к полотенцу и сделать свою рутину. Я из-за этого разозлился.

Да, были эмоции после победы в первом сете. Для меня было важно подойти ко второй партии энергично и уверенно. Так я и сделал" – сказал в комментарии после матча Карлос.