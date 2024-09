Алькарас поругался с судьей во время матча 1/16 финала Пекина. Видео

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас поругался с главным судьей поединка 1/16 финала турнира серии АТР1000 в Пекине (Китай).

В одном из моментов матча против француза Джованни Мпечи Перикара (АТР №51) "Карлито" остался недоволен тем, как рефери засчитал ему нарушение (к тому времени уже второе) за затяжку времени на сет-боле.

???? Carlos Alcaraz had words with the umpire after being handed a time violation on set point.#ChinaOpen pic.twitter.com/srHK1ks20M