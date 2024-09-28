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WADA просит Спортивный арбитражный суд дисквалифицировать Синнера

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WADA просит Спортивный арбитражный суд дисквалифицировать Синнера

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд с апелляцией по решению независимого трибунала Международного агентства теннисной добропорядочности. WADA просит суд дисквалифицировать первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера по делу о применении запрещенного препарата "клостебол".

"WADA считает, что вывод об "отсутствии вины или халатности" не соответствует действующим правилам. WADA требует отстранения сроком от одного до двух лет. WADA не требует аннулирования каких-либо результатов, кроме уже назначенных судом первой инстанции. Поскольку это дело находится на рассмотрении в CAS, WADA не будет давать никаких дальнейших комментариев на данный момент" – говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее Костюк прокомментировала вылет на турнире в Пекине.

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