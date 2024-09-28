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Свитолина показала фото своей дочери в украинской вышиванке

Теннис

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Свитолина показала фото своей дочери в украинской вышиванке

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок своей маленькой дочери Skaї в национальном украинском наряде – вышиванке. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина показала фото своей дочери в украинской вышиванке - изображение 1

Напомним, ранее Костюк прокомментировала вылет из турнира в Пекине.

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