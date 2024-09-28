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Свитолина показала фото своей дочери в украинской вышиванке
Очень к лицу
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала снимок своей маленькой дочери Skaї в национальном украинском наряде – вышиванке. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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