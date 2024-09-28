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Калинина объявила о досрочном завершении сезона

Теннис

Удачного отдыха

Калинина объявила о досрочном завершении сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №48) после выступления на турнире серии WTA1000 в Пекине (Китай) объявила, что досрочно завершает сезон.

"Из-за проблем со здоровьем этот сезон для меня окончен. Благодарю всех за постоянную поддержку" – написала наша спортсменка на своей официальной странице в Instagram.

В сезоне 2023/2024 Ангелина выиграла 22 матча, а проиграла 24. Лучшими ее результатами являются полуфиналы в Остине, Руане и Страсбурге, а также финал на "тысячнике" в Майами.

Напомним, ранее Костюк прокомментировала поражение в первом матче турнира в Пекине.

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Ангелина Калинина
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