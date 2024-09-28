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Синнер прокомментировал апелляцию WADA по решению о допинге

Теннис

Комментарий первой ракетки

Синнер прокомментировал апелляцию WADA по решению о допинге

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства по решению о применении спортсменом запрещенного препарата.

– Что вы думаете о том, что они опубликовали свое заявление как раз в то время, когда вы играли?

– Ну, мы не можем все контролировать. Очевидно, что я очень разочарован, но и удивлен этой апелляцией, если честно, потому что у нас было три слушания. Все три слушания прошли очень положительно для меня.

Знаете, я этого не ожидал. Я узнал несколько дней назад, что они собираются подавать апелляцию, что сегодня это станет официальным.

Но да, это сюрприз. Мы всегда говорим об одном и том же. Может быть, они просто хотят убедиться, что все сделано правильно. Да, я просто удивлен, что они подали апелляцию, – сказал Синнер.

Напомним, ранее Костюк прокомментировала поражение в первом матче Пекина.

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Янник Синнер
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