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Украинка Котляр вышла в дебютный для себя финал турнира серии ITF

Теннис

Борьба за первый профи титул

Украинка Котляр вышла в дебютный для себя финал турнира серии ITF

ФТУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA №1215) вышла в финал турнира серии ITF W15 в Варне (Болгария).

В полуфинальном поединке наша спортсменка одолела представительницу Румынии Елену Руксандру Бертеа (WTA №788). Счет встречи 2-1 (2-6; 7-5; 6-3) в пользу Елизаветы.

Будущий финал станет первым для украинки на уровне ITF. Котляр является первой ракеткой Украины (по юниорам), а в мире занимает 20-ю позицию.

В поединке за главный титул соревнований Елизавета сыграет против румынки Георгии Андреи Крачун (WTA №448).

Напомним, что ранее Костюк прокомментировала поражение в первом матче Пекина.

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