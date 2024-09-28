Украинка Котляр вышла в дебютный для себя финал турнира серии ITF

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA №1215) вышла в финал турнира серии ITF W15 в Варне (Болгария).

В полуфинальном поединке наша спортсменка одолела представительницу Румынии Елену Руксандру Бертеа (WTA №788). Счет встречи 2-1 (2-6; 7-5; 6-3) в пользу Елизаветы.

Будущий финал станет первым для украинки на уровне ITF. Котляр является первой ракеткой Украины (по юниорам), а в мире занимает 20-ю позицию.

В поединке за главный титул соревнований Елизавета сыграет против румынки Георгии Андреи Крачун (WTA №448).