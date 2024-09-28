Ястремская проиграла во втором круге турнира в Пекине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Ястремская встречалась с Надей Подороской из Аргентины. Поединок длился два с половиной часа и состоял из трех сетов, встреча прерывалась на 2.5 часа из-за дождя.

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Украинка вела в первых двух партиях, однако не удерживала перевес и теряла преимущество. Даяна упустила три сетбола, однако сумела вырвать победу на тай-брейке. Уже на третью партию сил Ястремской не хватило, украинка отдала все геймы на своей подаче.

WTA 1000. Пекин, Китай. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина, 25) — Надя Подороска (Аргентина) — 1:2 (5:7, 7:6(4), 2:6)