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Ястремская проиграла во втором круге турнира в Пекине

Теннис

Уступила аргентинке

Ястремская проиграла во втором круге турнира в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Ястремская встречалась с Надей Подороской из Аргентины. Поединок длился два с половиной часа и состоял из трех сетов, встреча прерывалась на 2.5 часа из-за дождя.

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Украинка вела в первых двух партиях, однако не удерживала перевес и теряла преимущество. Даяна упустила три сетбола, однако сумела вырвать победу на тай-брейке. Уже на третью партию сил Ястремской не хватило, украинка отдала все геймы на своей подаче.

WTA 1000. Пекин, Китай. Второй раунд
Даяна Ястремская (Украина, 25) — Надя Подороска (Аргентина) — 1:2 (5:7, 7:6(4), 2:6)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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