Свитолина: Это нелегкое дело – передвигаться по городу на костылях и жить полноценной жизнью

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками опытом пребывания в качестве человека с ограниченной подвижностью (наша спортсменка перенесла операцию на голеностопе и вынуждена передвигаться на костылях).

"Я на костылях и послеоперационную реабилитацию прохожу в Украине. И скажу, что это нелегкое дело – передвигаться по городу на костылях и жить полноценной жизнью.

Недавно я посещала наших военных, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений и ампутации конечностей и готовятся возвращаться домой. И среди нас много гражданских, также нуждающихся в инклюзивных условиях.

Эти мысли и опыт заставили меня написать о безбарьерности. Чтобы каждый владелец аптеки, магазина, ресторана, спортзала и т.д. проверил, сможет ли человек с инвалидностью воспользоваться их услугами или хотя бы войти в помещение.

Чтобы водители своими машинами не блокировали пандусы возле построек и не парковали свои машины на местах для инвалидов. Помним, изменения начинаются с каждого из нас" – написала Элина на своей официальной странице в Instagram.