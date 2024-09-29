Стародубцева разгромила экс-россиянку Аванесян в 1/16 финала Пекина

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №115) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/16 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №47).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Юлии. В ее активе 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 11 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейка и 1 двойная ошибка.

Эта победа стала второй в карьере для украинки над представительницей ТОП-50 мирового рейтинга. В следующем поединке Стародубцева сыграет против победительницы встречи Стернс/Калинская.