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Стародубцева разгромила экс-россиянку Аванесян в 1/16 финала Пекина

Теннис

Браво Юлия

Стародубцева разгромила экс-россиянку Аванесян в 1/16 финала Пекина

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №115) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/16 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №47).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Юлии. В ее активе 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 11 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейка и 1 двойная ошибка.

Эта победа стала второй в карьере для украинки над представительницей ТОП-50 мирового рейтинга. В следующем поединке Стародубцева сыграет против победительницы встречи Стернс/Калинская.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла во втором круге Пекина.

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Юлия Стародубцева
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