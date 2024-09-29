Стародубцева не пожала руку экс-россиянке после матча в Пекине. Видео

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №115) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/16 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №47).

Поскольку соперница украинки по своему происхождению является россиянкой и только относительно недавно сдала паспорт "орка", Юлия традиционно не пожала ей руку после завершения поединка.