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Стародубцева не пожала руку экс-россиянке после матча в Пекине. Видео
Базированная спортсменка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №115) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/16 соревнований наша спортсменка
Поскольку соперница украинки по своему происхождению является россиянкой и только относительно недавно сдала паспорт "орка", Юлия традиционно не пожала ей руку после завершения поединка.
Напомним, что ранее Ястремская
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