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Стародубцева не пожала руку экс-россиянке после матча в Пекине. Видео

Теннис
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Базированная спортсменка

Стародубцева не пожала руку экс-россиянке после матча в Пекине. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №115) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/16 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №47).

Поскольку соперница украинки по своему происхождению является россиянкой и только относительно недавно сдала паспорт "орка", Юлия традиционно не пожала ей руку после завершения поединка.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла во втором круге турнира в Пекине.

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Юлия Стародубцева
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