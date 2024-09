Главный корт известнейшего мексиканского турнира полностью затопило. Фото

Главный корт известнейшего мексиканского турнира в Акапулько полностью затопило. Произошло это в результате наводнения, вызванного ураганом "Джон".

Больше всего во всей Мексике пострадал именно штат Герреро, где и расположены поля сражений сильнейших теннисистов мира.

Напомним, что Акапулько каждый год принимает турнир серии АТР500.

Отметим, что менее года назад это место также пострадало от стихии – тогда это был ураган "Отис", но он привел к незначительным повреждениям комплекса.

Acapulco Open venue... struck by a Hurrican for the 2nd time in less than a year.

1st ???? Instagram: AcapulcoSky

2nd ???? Instagram: David_Vipper https://t.co/PvV89rRjjL pic.twitter.com/MNHEyHq2HW