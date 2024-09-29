Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный корт известнейшего мексиканского турнира полностью затопило. Фото
Проделки стихии
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный корт известнейшего мексиканского турнира в Акапулько полностью затопило. Произошло это в результате наводнения, вызванного ураганом "Джон".
Больше всего во всей Мексике пострадал именно штат Герреро, где и расположены поля сражений сильнейших теннисистов мира.
Напомним, что Акапулько каждый год принимает турнир серии АТР500.
Отметим, что менее года назад это место также пострадало от стихии – тогда это был ураган "Отис", но он привел к незначительным повреждениям комплекса.
Acapulco Open venue... struck by a Hurrican for the 2nd time in less than a year.— Gaby S. (@gabyserrar) September 28, 2024
.
.
1st ???? Instagram: AcapulcoSky
2nd ???? Instagram: David_Vipper https://t.co/PvV89rRjjL pic.twitter.com/MNHEyHq2HW
Популярное сейчас
- Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут
- Александрия снова лидирует в УПЛ, Байер отстоял ничью с Баварией, первый триумф Эвертона Миколенко, конец победной серии Барсы. Главные новости за 28 сентября
- Ротань – после вопроса журналиста о Ротань-стайл: Не ведусь на провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос
- Юлия Стародубцева сенсационно вышла в третий круг WTA 1000 в Пекине
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО