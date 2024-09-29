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Главный корт известнейшего мексиканского турнира полностью затопило. Фото

Теннис
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Проделки стихии

Главный корт известнейшего мексиканского турнира полностью затопило. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный корт известнейшего мексиканского турнира в Акапулько полностью затопило. Произошло это в результате наводнения, вызванного ураганом "Джон".

Больше всего во всей Мексике пострадал именно штат Герреро, где и расположены поля сражений сильнейших теннисистов мира.

Напомним, что Акапулько каждый год принимает турнир серии АТР500.

Отметим, что менее года назад это место также пострадало от стихии – тогда это был ураган "Отис", но он привел к незначительным повреждениям комплекса.

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