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На Пекин упал ливень, матч с участием Костюк и Киченок будут доигрывать не сегодня

Теннис
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Украинки сыграют в понедельник

На Пекин упал ливень, матч с участием Костюк и Киченок будут доигрывать не сегодня

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали в парном разряде на турнире серии WTA1000 в Пекине (Китай). В первом поединке на соревнованиях наши спортсменки вышли на корт против вторых сеяных Катаржины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Первый сет уверенно забрала чешско-американская пара, а во второй половине игры все было гораздо интереснее. Девушки дошли до тай-брейка со счетом 6-6, однако продолжить поединок не сумели, потому что начался сильный дождь.

Таким образом, почти все матчи игрового дня перенесены на понедельник. Исключение касается только тех, кто доигрывает поединки на главной арене – там есть крыша, поэтому встречи состоятся.

Напомним, что ранее корты в Акапулько полностью затопило.

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Марта Костюк Людмила Киченок
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