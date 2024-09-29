Два украинца выступят в квалификации тысячника в Шанхае

Два украинских теннисиста выступят в квалификации турнира серии АТР1000 в Шанхае. Наши спортсмены будут бороться за основную сетку соревнований.

Вадим Урсу (АТР №304) в первом раунде квалификации сыграет против британца Билли Гарсиа (АТР №104), а Илья Марченко (АТР №315) стартует матчем против представителя Южной Кореи Хон Сон Чхана (АТР №141).

Представители Украины попали в квалификацию "тысячника" впервые с мая 2023 года (тогда Алексей Крутых проиграл на старте соревнований в Риме).