Костюк показала яркие фото с церемонии открытия турнира в Пекине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала яркие снимки с церемонии открытия турнира серии WТA1000 в Пекине (Китай). Соответствующие снимки Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Костюк проиграла в первом же матче турнира в Пекине.