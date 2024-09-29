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Костюк показала яркие фото с церемонии открытия турнира в Пекине

Теннис
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Церемония закрытия наступила быстрее, чем ожидали

Костюк показала яркие фото с церемонии открытия турнира в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала яркие снимки с церемонии открытия турнира серии WТA1000 в Пекине (Китай). Соответствующие снимки Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Костюк проиграла в первом же матче турнира в Пекине.

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