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Костюк показала яркие фото с церемонии открытия турнира в Пекине
Церемония закрытия наступила быстрее, чем ожидали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала яркие снимки с церемонии открытия турнира серии WТA1000 в Пекине (Китай). Соответствующие снимки Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Костюк
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