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Цуренко посетила самую выдающуюся достопримечательность Китая. Фото

Теннис
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Цуренко посетила самую выдающуюся достопримечательность Китая. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №88) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила самую выдающуюся достопримечательность поднебесной – Великую китайскую стену. Соответствующие снимки Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Стародубцева выиграла матч 1/16 финала турнира в Пекине.

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Леся Цуренко
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