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Цуренко посетила самую выдающуюся достопримечательность Китая. Фото
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №88) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила самую выдающуюся достопримечательность поднебесной – Великую китайскую стену. Соответствующие снимки Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Стародубцева
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