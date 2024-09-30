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Мэдисон Киз пробилась в 1/8 финала турнира в Пекине
Теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 12-ю ракетку рейтинга спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю в рамках третьего круга турнира в Пекине.
Пекин. 1/16 финала
Мэдисон Киз — Беатрис Хаддад-Майа 6:3, 6:3
Матч продолжался 1 час 26 минут. Американка сделала три подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В следующем круге Киз встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Эшлин Крюгер.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября.
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