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Мэдисон Киз пробилась в 1/8 финала турнира в Пекине

Теннис

Теннисистка продолжает борьбу за титул

Мэдисон Киз пробилась в 1/8 финала турнира в Пекине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 12-ю ракетку рейтинга спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю в рамках третьего круга турнира в Пекине.

Пекин. 1/16 финала

Мэдисон Киз — Беатрис Хаддад-Майа 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час 26 минут. Американка сделала три подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В следующем круге Киз встретится с победительницей пары Арина Соболенко — Эшлин Крюгер.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября.

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