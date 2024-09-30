Надежда Киченок и Марта Костюк обыграли победительниц Уимблдона-2024 в 1/16 финала турнира в Пекине

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Китае.

Пекин, Китай. Первый круг

Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) - Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США) 2:6, 7:6(7), 11-9

Матч продлился 1 час и 58 минут. Первую партию украинки отдали соперницам и смогли реабилитироваться лишь во второй. На тай-брейке теннисистки имели уверенное преимущество, но не смогли его удержать и в итоге отыгрывали два матчбола.

На решающем тай-брейке украинки были впереди 5-2, но соперницы вновь смогли вернуться в игру, и в концовке встречи Людмила и Марта отыграли ещё один матчбол.



Во втором круге Киченок и Костюк сыграют с дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-).