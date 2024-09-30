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Надежда Киченок и Марта Костюк обыграли победительниц Уимблдона-2024 в 1/16 финала турнира в Пекине
Пришлось хорошенько поработать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Китае.
Пекин, Китай. Первый круг
Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) - Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США) 2:6, 7:6(7), 11-9
Матч продлился 1 час и 58 минут. Первую партию украинки отдали соперницам и смогли реабилитироваться лишь во второй. На тай-брейке теннисистки имели уверенное преимущество, но не смогли его удержать и в итоге отыгрывали два матчбола.
На решающем тай-брейке украинки были впереди 5-2, но соперницы вновь смогли вернуться в игру, и в концовке встречи Людмила и Марта отыграли ещё один матчбол.
Во втором круге Киченок и Костюк сыграют с дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-).
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