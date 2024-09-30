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Первая ракетка Украины Вадим Урсу уступил в квалификации Мастерса в Шанхае
Украинец прекращает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Вадим Урсу потерпел поражение в первом раунде отбора на "Мастерсе" в Китае.
Шанхай. Квалификация. Первый круг
Вадим Урсу (Украина) - Билли Гаррис (Великобритания) 2:6, 4:6
Матч продлился 1 час и 17 минут. 27-летний украинец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки. В свою очередь соперник сделал 9 эйсов и 1 двойную ошибку, проиграл три гейма на своей подаче и не заработал ни одного брейк-поинта.
Вадим Урсу четвертый раз сыграл в квалификации турнира АТР и боролся за свою дебютную победу.
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