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Первая ракетка Украины Вадим Урсу уступил в квалификации Мастерса в Шанхае

Теннис

Украинец прекращает борьбу за титул

Первая ракетка Украины Вадим Урсу уступил в квалификации Мастерса в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Вадим Урсу потерпел поражение в первом раунде отбора на "Мастерсе" в Китае.

Шанхай. Квалификация. Первый круг

Вадим Урсу (Украина) - Билли Гаррис (Великобритания) 2:6, 4:6

Матч продлился 1 час и 17 минут. 27-летний украинец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки. В свою очередь соперник сделал 9 эйсов и 1 двойную ошибку, проиграл три гейма на своей подаче и не заработал ни одного брейк-поинта.

Вадим Урсу четвертый раз сыграл в квалификации турнира АТР и боролся за свою дебютную победу.

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