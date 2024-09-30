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Пекин. Надежда Киченок не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в парном разряде
Украинка покидает соревнования
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок покидает турнир турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.
В 1/8 финала она в паре с японкой Мию Като проиграла американскому тандему Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.
WTA 1000 Пекин. Парный разряд. 1/8 финала.
Надежда Киченок (Украина)/Мию Като (Япония) - София Кенин (США)/Бетани Маттек-Сэндс (США) - 0:6, 4:6
Матч длился 1 час и 8 минут. Киченок и Като совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейкпоинтов.
В 1/4 финала Кенин и Маттек-Сэндс сыграют против победительницы матча Костюк/Л. Киченок - Андреева/Шнайдер.
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