Пекин. Надежда Киченок не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок покидает турнир турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В 1/8 финала она в паре с японкой Мию Като проиграла американскому тандему Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.

WTA 1000 Пекин. Парный разряд. 1/8 финала.

Надежда Киченок (Украина)/Мию Като (Япония) - София Кенин (США)/Бетани Маттек-Сэндс (США) - 0:6, 4:6

Матч длился 1 час и 8 минут. Киченок и Като совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейкпоинтов.

В 1/4 финала Кенин и Маттек-Сэндс сыграют против победительницы матча Костюк/Л. Киченок - Андреева/Шнайдер.