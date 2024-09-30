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Пекин. Надежда Киченок не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в парном разряде

Теннис
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Украинка покидает соревнования

Пекин. Надежда Киченок не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в парном разряде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок покидает турнир турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В 1/8 финала она в паре с японкой Мию Като проиграла американскому тандему Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.

WTA 1000 Пекин. Парный разряд. 1/8 финала.

Надежда Киченок (Украина)/Мию Като (Япония) - София Кенин (США)/Бетани Маттек-Сэндс (США) - 0:6, 4:6

Матч длился 1 час и 8 минут. Киченок и Като совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейкпоинтов.

В 1/4 финала Кенин и Маттек-Сэндс сыграют против победительницы матча Костюк/Л. Киченок - Андреева/Шнайдер.

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