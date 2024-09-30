Илья Марченко выбыл из борьбы за титул в Шанхае

Украинский теннисист Илья Марченко потерпел поражение на старте квалификации на турнире ATP 1000 в Китае.

Шанхай, Китай. Квалификация. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Хон Сон Чхан (Южная Корея) 6:7(5), 4:6

Встреча продолжалась около двух часов. Украинец четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал два брейка.

Напомним, что Марченко в середине июля перенес операцию на правом колене и матч в Шанхае стал для него вторым, после возвращения на корт.