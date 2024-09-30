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Илья Марченко выбыл из борьбы за титул в Шанхае
Украинский теннисист не смог вырвать победу
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко потерпел поражение на старте квалификации на турнире ATP 1000 в Китае.
Шанхай, Китай. Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Хон Сон Чхан (Южная Корея) 6:7(5), 4:6
Встреча продолжалась около двух часов. Украинец четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал два брейка.
Напомним, что Марченко в середине июля перенес операцию на правом колене и матч в Шанхае стал для него вторым, после возвращения на корт.
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