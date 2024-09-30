  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Илья Марченко выбыл из борьбы за титул в Шанхае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илья Марченко выбыл из борьбы за титул в Шанхае

Теннис

Украинский теннисист не смог вырвать победу

Илья Марченко выбыл из борьбы за титул в Шанхае

фото - btu.org.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко потерпел поражение на старте квалификации на турнире ATP 1000 в Китае.

Шанхай, Китай. Квалификация. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Хон Сон Чхан (Южная Корея) 6:7(5), 4:6

Встреча продолжалась около двух часов. Украинец четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал два брейка.

Напомним, что Марченко в середине июля перенес операцию на правом колене и матч в Шанхае стал для него вторым, после возвращения на корт.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине
yellow-arrow
Пекин. Надежда Киченок не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в парном разряде
yellow-arrow
Первая ракетка Украины Вадим Урсу уступил в квалификации Мастерса в Шанхае
Илья Марченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости