Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он обыграл теннисиста без флага Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:2.

Пекин. 1/4 финала

Карлос Алькарас — Карен Хачанов 7:5, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с теннисистом без флага Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.