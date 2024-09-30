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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине
Испанец уверенно обыграл теннисиста без флага
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он обыграл теннисиста без флага Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:2.
Пекин. 1/4 финала
Карлос Алькарас — Карен Хачанов 7:5, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.
В полуфинале Карлос Алькарас встретится с теннисистом без флага Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4.
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