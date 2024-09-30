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Янник Синнер сыграет в полуфинале турнира в Пекине

Теннис

Итальянский теннисист одержал уверенную победу

Янник Синнер сыграет в полуфинале турнира в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В четвертьфинальном матче он обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку.

Пекин. 1/4 финала

Янник Синнер — Иржи Легечка 6:2, 7:6 (8:6)

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Синнер семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Легечки два эйса, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.

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Янник Синнер
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