Янник Синнер сыграет в полуфинале турнира в Пекине

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В четвертьфинальном матче он обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку.

Пекин. 1/4 финала

Янник Синнер — Иржи Легечка 6:2, 7:6 (8:6)

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Синнер семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Легечки два эйса, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.