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Синнер: Раньше были бессонные ночи, теперь снова будет нелегко из-за позитивного теста на допинг

Теннис

Итальянец высказался о ситуации

Синнер: Раньше были бессонные ночи, теперь снова будет нелегко из-за позитивного теста на допинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как реагирует на новости о своем допинг-деле.

"Это не та ситуация, в которой мне хотелось бы оказаться, она очень деликатная, трудная и к тому же необычная. Я всегда себе напоминаю, что не сделал ничего плохого, что мне немного помогает. Конечно, раньше у меня были бессонные ночи, и теперь снова будет нелегко.

Я разочарован тем, что снова оказался в такой ситуации, но пытаюсь как-то сосредоточиться на своей работе и сделать всё возможное, чтобы быть готовым к каждому матчу. Но да, это трудный момент для меня и моей команды. В этом деле не только я один, но и моя команда. Я держу рядом с собой людей, с которыми мне хорошо и которые знают меня", — приводит слова Синнера Punto de Break.

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