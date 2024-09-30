  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джек Дрейпер снялся с Мастерса в Шанхае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джек Дрейпер снялся с Мастерса в Шанхае

Теннис

Теннисист не сможет продолжить борьбу за титул

Джек Дрейпер снялся с Мастерса в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира категории "Мастерс" в Шанхае (Китай). В основной сетке его заменит лаки-лузер. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates

Ранее в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) Джек Дрейпер снялся по ходу матча при счёте 5:7, 1:2 в пользу французского теннисиста Уго Умбера.

Напомним, что соревнования в Шанхае пройдут с 2 по 13 октября.

По теме
yellow-arrow
Синнер: Раньше были бессонные ночи, теперь снова будет нелегко из-за позитивного теста на допинг
yellow-arrow
Янник Синнер сыграет в полуфинале турнира в Пекине
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Пекине
Джек Дрейпер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости