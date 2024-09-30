Джек Дрейпер снялся с Мастерса в Шанхае

20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира категории "Мастерс" в Шанхае (Китай). В основной сетке его заменит лаки-лузер. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates

Ранее в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) Джек Дрейпер снялся по ходу матча при счёте 5:7, 1:2 в пользу французского теннисиста Уго Умбера.

Напомним, что соревнования в Шанхае пройдут с 2 по 13 октября.