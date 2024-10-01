Свитолина: Работаю с психологом, чтобы понять, почему у меня такие немного завышенные ожидания от себя

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о работе со спортивным психологом.

"Я работаю со спортивным психологом, но это такая постоянная проблема. Она уже много лет работает со спортсменами, поэтому понимает эту специфику. Мы много общаемся. Я пытаюсь понять, почему у меня такие немного завышенные ожидания от себя.

Или это связано с тем, что у меня родители занимались спортом тоже? Это от родителей у меня такое, я бы даже сказала, что от мамы. Потому что она всегда... Даже если я выиграла турнир, на следующий день я уже шла тренироваться, чтобы снова готовиться к следующему дню. В день победы еще есть какое-то празднование, сладкий стол, а на следующий день уже надо что-то делать, что принесет тебе успех в следующем матче, на следующем турнире.

Какой из советов психолога я бы назвала самым эффективным? Надо понимать, что ты делаешь что-то хорошее для себя. У меня есть задачи на день, на неделю, на год. И когда я выполняю какие-то задачи, то чувствую себя хорошо и говорю себе, мол, все, ты сделала это хорошо. И меня это как бы (делает жест рукой вверх).

У меня есть такая проблема, что я очень редко себя хвалю. Надо иметь баланс, выравнивать это в себе, потому что я никогда себя не хвалю. Всегда надо дружить с головой. Надо быть «nice to yourself» (добрым, доброжелательным к себе). Я еще работаю над этим, каждый день я работаю над собой и своими эмоциями. На самом деле, я не умею отдыхать вообще. Даже сейчас у меня нога в гипсе, а я прыгаю (на костылях) по Киеву, по Одессе (смеется)".