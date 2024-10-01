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Марта Костюк и Людмила Киченок потерпели разгромное поражение во втором круге турнира в Пекине

Теннис

Украинский дуэт не смог продолжить борьбу за титул

Марта Костюк и Людмила Киченок потерпели разгромное поражение во втором круге турнира в Пекине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 1 октября Марта Костюк и Людмила Киченок потерпели поражение во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине. На этом этапе соревнований они уступили теннисисткам без флага Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

Матч длился 50 минут и завершился с разгромным счетом 6:1, 6:0.

Костюк и Киченок совершили всего 5 двойных ошибок.

WTA 1000. China Open. Пекин

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) - Марта Костюк/Людмила Киченок (Украина) 6:1, 6:0

Напомним, что на старте соревнований украинский дуэт одержал волевую победу в первом круге турнира.

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