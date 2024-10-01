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Марта Костюк и Людмила Киченок потерпели разгромное поражение во втором круге турнира в Пекине
Украинский дуэт не смог продолжить борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 1 октября Марта Костюк и Людмила Киченок потерпели поражение во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине. На этом этапе соревнований они уступили теннисисткам без флага Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.
Матч длился 50 минут и завершился с разгромным счетом 6:1, 6:0.
Костюк и Киченок совершили всего 5 двойных ошибок.
WTA 1000. China Open. Пекин
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-) - Марта Костюк/Людмила Киченок (Украина) 6:1, 6:0
Напомним, что на старте соревнований украинский дуэт одержал волевую победу в первом круге турнира.
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