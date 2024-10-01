Юлия Стародубцева переиграла россиянку Анну Калинскую и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал серии WTA 1000

Юлия Стародубцева (WTA №115) вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/8 соревнований украинка одолела представительницу россии Анну Калинскую (WTA №14).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-0) в пользу нашей спортсменки. В активе 24-летней украинки одна подача на вылет, две двойные ошибки и 5 из 8 выигранных брейкпойнтов. Поединок длился 1 час и 35 минут. Для Юлии Стародубцевой это первый в карьере выход в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.

В следующем раунде украинка встретится с победительницей пары Наоми Осака/Кори Гауфф.