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Карлос Алькарас выбил россиянина Медведева и вышел в финал турнира в Пекине

Теннис

Испанец не дал ни малейшего шанса

Карлос Алькарас выбил россиянина Медведева и вышел в финал турнира в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.

Пекин. 1/2 финала

Карлос Алькарас — Даниил Медведев 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

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Карлос Алькарас
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