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Карлос Алькарас выбил россиянина Медведева и вышел в финал турнира в Пекине
Испанец не дал ни малейшего шанса
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.
Пекин. 1/2 финала
Карлос Алькарас — Даниил Медведев 7:5, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.
В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).
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