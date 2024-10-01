Карлос Алькарас выбил россиянина Медведева и вышел в финал турнира в Пекине

Завершился полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.

Пекин. 1/2 финала

Карлос Алькарас — Даниил Медведев 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).