Карлос Алькарас вышел в пятый финал в 2024 году

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в пятый финал в нынешнем сезоне после победы над теннисистом без флага Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай (7:5, 6:3).

Ранее в 2024 году Алькарас сыграл в финале на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, в решающих матчах "Ролан Гаррос" и Уимблдона, а также в игре за золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Примечательно, что испанский теннисист выиграл все финалы в этом сезоне, кроме олимпийского, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).