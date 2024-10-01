Янник Синнер стал вторым финалистом турнира ATP-500 в Пекине

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл хозяина корта Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

Пекин. 1/2 финала

Янник Синнер — Бу Юньчаокэтэ 6:3, 7:6 (7:3)

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Итальянец 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Юньчаокэтэ три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх.

В матче за титул чемпиона China Open — 2024 Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира.