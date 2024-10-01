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Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио

Теннис

Теннисист добыл волевую победу

Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В финале он обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера.

Токио. Финал

Артюр Фис — Уго Умбер 5:7, 7:6 (8:6), 6:3

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Фис 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девят заработанных. На счету его соперника 13 эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнтов из пяти.

Это третий титул на турнирах ATP в карьере Артюра Фиса и второй категории ATP-500.

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