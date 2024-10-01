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Янник Синнер установил рекорд по статистическому показателю в НБА

Теннис

У итальянца хороший процент выходов у финал на хардовых турнирах

Янник Синнер установил рекорд по статистическому показателю в НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лидером по уникальному статистическому показателю. Итальянец имеет лучший процент среди всех игроков ATP по выходу в финал на турнирах, проходящих на хардовом покрытии, с начала 2023 года. Об этом пишет статистический портал OptaAce в социальной сети X (бывший Twitter).

Синнер сыграл в финале 13 из 23 турниров на харде, в которых принимал участие за последние два года, добившись таким образом процента 56,5. Ближайшим преследователем итальянца по этому показателю является серб Новак Джокович, выходивший в финал шести из 11 турниров и имеющий процент 54,5.

Сегодня, 1 октября, Синнер вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

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