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Янник Синнер установил рекорд по статистическому показателю в НБА
У итальянца хороший процент выходов у финал на хардовых турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лидером по уникальному статистическому показателю. Итальянец имеет лучший процент среди всех игроков ATP по выходу в финал на турнирах, проходящих на хардовом покрытии, с начала 2023 года. Об этом пишет статистический портал OptaAce в социальной сети X (бывший Twitter).
Синнер сыграл в финале 13 из 23 турниров на харде, в которых принимал участие за последние два года, добившись таким образом процента 56,5. Ближайшим преследователем итальянца по этому показателю является серб Новак Джокович, выходивший в финал шести из 11 турниров и имеющий процент 54,5.
Сегодня, 1 октября, Синнер вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).
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