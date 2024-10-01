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Янник Синнер: Каждая игра с Алькарасом складывалась по-разному

Теннис

Итальянец поделился ожиданиями от матча

Янник Синнер: Каждая игра с Алькарасом складывалась по-разному

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в финале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

"Алькарас? Я рад снова играть в финале здесь, в Пекине. С ним будет совсем по-другому, мы очень хорошо знаем друг друга. Я подумаю о завтрашнем матче, каждая игра между нами складывалась по-разному, и ситуации на корте могут быть всякими. А пока я наслаждаюсь выходом в финал", — сказал итальянец на пресс-конференции после матча с Бу Юньчаокэтэ.

Напомним, что решающая встреча за титул чемпиона China Open — 2024 состоится в среду, 2 октября.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
01.10.2024 в 19:34
Заїпали ви вже цим наркетом. Справді заїпали. Краще Чемпіонат Світу з футзалу коментуйте, нема чого перти в стрічку новин тих, хто вживає!
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
01.10.2024 в 19:34
Заїпали ви вже цим наркетом. Справді заїпали. Краще Чемпіонат Світу з футзалу коментуйте, нема чого перти в стрічку новин тих, хто вживає!
Ответить
0
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