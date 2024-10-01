Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира в Пекине на отказе Наоми Осаки

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Её соперница, 73-я ракетка мира японка Наоми Осака, снялась с матча четвёртого круга перед началом третьего сета.

Пекин. 4-й круг

Наоми Осака — Кори Гауфф 3:6, 6:4

Матч продолжался 1 час 28 минут. За два сета Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

За выход в полуфинал на турнире в Пекине Кори Гауфф поборется с украинкой Юлией Стародубцевой.