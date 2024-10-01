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Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира в Пекине на отказе Наоми Осаки
Американская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Её соперница, 73-я ракетка мира японка Наоми Осака, снялась с матча четвёртого круга перед началом третьего сета.
Пекин. 4-й круг
Наоми Осака — Кори Гауфф 3:6, 6:4
Матч продолжался 1 час 28 минут. За два сета Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
За выход в полуфинал на турнире в Пекине Кори Гауфф поборется с украинкой Юлией Стародубцевой.
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