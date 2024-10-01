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Юлия Стародубцева: Успешно выступать на турнире в Пекине помогает китайская еда
Украинка назвала это одним из факторов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу в четвертом круге турнира WTA 1000 в Пекине.
О плане на матч против Анны Калинской
- Выходила на матч с настроем играть в свою игру, не давать ей играть в свою игру. Быть более агрессивной, больше двигать ее корту. Но честно говоря, мне показалось, что не она, не я, не играли хорошо, в первые геймов пять. Я не могла найти свою игру и мне кажется она тоже не очень хорошо играла.
Дольная ли я своим теннисом, который сейчас показываю? Думаю ругать себя пока не буду, мне очень нравится играть сейчас в теннис и очень нравится то, как я играю (смеется).
О факторах, которые помогают успешно выступать в Пекине
- Возможно это китайская еда, которую я люблю, я тут пекинскую утку ем каждый день (смеется). Но, на самом деле, когда мы сюда с моим парнем приехали и пару дней потренировались, то я ему сказала, что эти корты, это покрытие, должны мне хорошо подойти, так что пока все так и есть.
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.
"Я бы хотела поздравить с Днем защитников и защитниц Украины! Все кто защищает нашу страну это самые храбрые и благородные люди. Хочется пожелать только быть осторожными и заботиться друг о друге. Я, так же как и все украинские игроки, очень надеюсь, что каждая наша победа на корте которую мы приносим Украине, помогает и поддерживает дух всех украинцев, и украинских защитниц и защитников. Вы лучшие! Спасибо вам", — сказала украинская теннисистка.
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