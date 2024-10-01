Юлия Стародубцева: Успешно выступать на турнире в Пекине помогает китайская еда

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу в четвертом круге турнира WTA 1000 в Пекине.

О плане на матч против Анны Калинской

- Выходила на матч с настроем играть в свою игру, не давать ей играть в свою игру. Быть более агрессивной, больше двигать ее корту. Но честно говоря, мне показалось, что не она, не я, не играли хорошо, в первые геймов пять. Я не могла найти свою игру и мне кажется она тоже не очень хорошо играла.

Дольная ли я своим теннисом, который сейчас показываю? Думаю ругать себя пока не буду, мне очень нравится играть сейчас в теннис и очень нравится то, как я играю (смеется).

О факторах, которые помогают успешно выступать в Пекине

- Возможно это китайская еда, которую я люблю, я тут пекинскую утку ем каждый день (смеется). Но, на самом деле, когда мы сюда с моим парнем приехали и пару дней потренировались, то я ему сказала, что эти корты, это покрытие, должны мне хорошо подойти, так что пока все так и есть.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.

"Я бы хотела поздравить с Днем защитников и защитниц Украины! Все кто защищает нашу страну это самые храбрые и благородные люди. Хочется пожелать только быть осторожными и заботиться друг о друге. Я, так же как и все украинские игроки, очень надеюсь, что каждая наша победа на корте которую мы приносим Украине, помогает и поддерживает дух всех украинцев, и украинских защитниц и защитников. Вы лучшие! Спасибо вам", — сказала украинская теннисистка.