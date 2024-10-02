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Наоми Осака рассказала, почему снялась с турнира в Пекине

Теннис

Японская теннисистка не смогла доиграть матч с Кори Гауфф

Наоми Осака рассказала, почему снялась с турнира в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему была вынуждена сняться с матча на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Напомним, японка играла с американкой Кори Гауфф, выиграла первый сет, а после проигранного второго не смогла продолжить встречу.

"Всем привет, хотела сказать, что невероятно благодарна и рада тому, что сыграла в Пекине. Чувствую, что обязана поделиться предысторией сегодняшнего дня. У меня заклинило спину на тренировке, и, честно говоря, я была не уверена, что вообще сыграю, но хотела попытаться. К сожалению, во время матча становилось всё хуже и хуже. Но оно того стоило", — написала Осака на своей странице в соцсетях.

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