Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака рассказала, почему снялась с турнира в Пекине
Японская теннисистка не смогла доиграть матч с Кори Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему была вынуждена сняться с матча на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
Напомним, японка играла с американкой Кори Гауфф, выиграла первый сет, а после проигранного второго не смогла продолжить встречу.
"Всем привет, хотела сказать, что невероятно благодарна и рада тому, что сыграла в Пекине. Чувствую, что обязана поделиться предысторией сегодняшнего дня. У меня заклинило спину на тренировке, и, честно говоря, я была не уверена, что вообще сыграю, но хотела попытаться. К сожалению, во время матча становилось всё хуже и хуже. Но оно того стоило", — написала Осака на своей странице в соцсетях.
Популярное сейчас
- Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский
- Арсенал сильнее ПСЖ, победы Барсы и Сити, Иньеста завершил карьеру. Главные новости за 1 октября
- Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча
- Костюк: Плохой день на работе, но удивительная жизнь. Фото
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО