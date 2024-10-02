Карлос Алькарас — чемпион турнира в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

Пекин. Финал

Карлос Алькарас — Янник Синнер 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)

На тай-брейке испанец уступал с двойным мини-брейком (0-3), а затем выиграл семь очков подряд.

Матч продолжался 3 часа 24 минуты. Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Синнера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Карлос Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвёртый в нынешнем сезоне.