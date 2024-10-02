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Янник Синнер проиграл половину матчей в сезоне Карлосу Алькарасу

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Испанский теннисист знает секрет успеха

Янник Синнер проиграл половину матчей в сезоне Карлосу Алькарасу

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер потерпел шестое поражение в нынешнем сезоне. В финале на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:3).

Из шести поражений Синнера в 2024 году половина пришлась именно Алькарасу.

Ранее он проиграл испанцу в полуфинале на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) и в полуфинале "Ролан Гаррос".

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