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Симона Халеп выиграла первый матч после допингового скандала
Последний раз румынская теннисистка праздновала победу в 2022 году
Фото: Tennis365
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп одержала первую победу после допингового скандала.
В первом круге на турнире категории WTA-125 в Гонконге она обыграла австралийку Арину Родионову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Последний раз Халеп выигрывала матч в августе 2022 года.
Матч продолжался 2 часа 8 минут. Халеп выполнила шесть подач навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Родионовой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге турнира в Гонконге Симона Халеп сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой.
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